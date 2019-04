Un 44enne peruviano arrestato per aver picchiato la compagna è stato rimpatriato a Lima, nella sua nazione di origine. L’uomo era entrato in Italia da clandestino a Ventimiglia, aiutato da connazionali. Per le botte inflitte alla donna lo straniero, domiciliato a Imperia, era finito in cella. Dopo un esame della sua situazione dell’ufficio immigrazione della Polizia, la decisione di farlo tornare in Perù, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

