A Imperia in piena notte ladri sono riusciti a entrare al “Garibaldi”, storico bar di piazza Dante. I malviventi hanno agito tra la mezzanotte e le 4.30, nel lasso di tempo in cui il locale è chiuso. I malviventi hanno arraffato un centinaio di euro dalla cassa, quindi si sono impossessati della chiave per aprire il cambiasoldi e le macchinette del videopoker. Si suppone che la refurtiva totale sia di qualche migliaio di euro, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

