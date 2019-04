La Primavera avanza e San Bartolomeo al Mare si prepara a coccolare i turisti con manifestazioni attraenti e colorate fino a giugno, con particolare attenzione per il periodo che va da Pasqua al 25 aprile.

Si chiama infatti “I colori della Pasqua” l’insieme di eventi dedicati in modo particolare alle famiglie, ideati e proposti per il lungo ponte pasquale: laboratori di colori e decorazione, scuole di magia e bolle giganti, caccia al tesoro, degustazioni golose, presentazioni di libri e molto altro. Il giorno di Pasquetta verrà celebrato, oltre che con la consueta escursione al seguito della Guida provinciale Luca Patelli, con due eventi insieme a Clara e Gigi Padovani, storici del costume alimentare e narratori gastronomici, la «coppia fondente» del food writing italiano, autori di una trentina di libri, tradotti in sei lingue: al mattino una Choco-Talk-Degustazione, con il Cibo degli Dèi che si sposa con il Vermouth; al pomeriggio un Choco-Talk-Show, con la presentazione del libro “L’ingrediente della felicità. Come e perché il cioccolato può cambiarci la vita” (Centauria Libri).

Aspettando Aromatica, il grande evento dei profumi e dei sapori di Liguria (Diano Marina, 25-28 aprile), San Bartolomeo al Mare ospiterà mercoledì 24 la prima edizione di Campagna Amica, il mercatino a km 0 dei produttori del golfo dianese: olio extra vergine di oliva, olive, basilico, rosmarino, timo, aromatiche, zucchine trombette, pomodori cuore di bue e le primizie dell’orto che accompagneranno le preparazioni gastronomiche durante tutta l’estate.

Domenica 28, grande attesa per la seconda edizione della Esposizione cinofila amatoriale che lo scorso anno ha avuto un seguito estremamente importante. L’esposizione sarà aperta a tutti i tipi di cane, anche ai meticci, senza distinzione di razza. Previste dimostrazioni di utilità e di difesa.

Maggio racconta la Musica è una nuova proposta di San Bartolomeo al Mare, realizzata in collaborazione con Fabio Rinaudo e l’Associazione culturale Corelli: musicisti appassionati che raccontano – anche con il l’ausilio di supporti sonori e di immagini – gli strumenti e i repertori, le tecniche di esecuzione, le tradizioni e le differenze tra musica colta e musica tradizionale, per accompagnare il pubblico in un percorso formativo e – ci si augura – di avvicinamento.

Lo youtuber #ilBiker, al secolo Andrea Dessimoni, la guida escursionistica provinciale Luca Patelli e l’Associazione InforMare saranno i protagonisti della giornata outdoor di domenica 26 maggio.

Dal 7 al 9 giugno, il mercatino artigianale, con le bancarelle sul mare, allieterà per 3 giorni il Lungomare delle Nazioni.

Poi, con gli eventi della Festa Europea della Musica, entreremo nel vivo della stagione estiva.

PROGRAMMA EVENTI PRIMAVERILI

Dal 23 marzo al 1 giugno

Sui Sentieri del Golfo

Escursioni nell’entroterra del Golfo Dianese

Dal 19 al 25 aprile

“I colori della Pasqua”

Laboratori tematici e didattici per bambini, aperitivi in musica, bancarelle dell’artigianato sul mare.

Piazza Torre Santa Maria

Lungomare delle Nazioni

Anfiteatro

Mercoledì 24 aprile

“Aspettando Aromatica” con Campagna Amica

Esposizione e vendita di prodotti a km 0

Laboratori tematici

Giardini 1° Maggio

Domenica 28 aprile

2a Esposizione Cinofila amatoriale

Piazza Torre Santa Maria

Giovedì 2-9-16 maggio

“Maggio racconta la Musica”

Salotto musicale e letterario

Biblioteca Comunale “Alfea Possavino”

Domenica 26 maggio

Giornata OUTDOOR

Giro in MTB con lo youtuber #ilBiker sui sentieri del Golfo

Escursione guidata con la guida Luca Patelli

Camminata e lezione di biologia sulla spiaggia, a cura di InfoRmare

Dal 7 al 9 giugno

Mercatino artigianale

Bancarelle sul mare

Lungomare delle Nazioni