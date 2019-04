Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Partenze ogni venti minuti a partire dalle ore 16.00, luogo di ritrovo Mondadori Bookstore (Via Vittorio Emanuele, 252)

A partire da venerdì 12 aprile il movimento spontaneo BordiWest organizza “Tutto é colore”, una serie di eventi ideati per celebrare il “ritorno di Monet a Bordighera”.

