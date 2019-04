Campionato Under 20 – terza giornata di ritorno fase orologio

Cogoleto – Bvc Sanremo Sea Principato Seborga 69-65 (16-13, 14-19, 17-22, 22-11)

Cogoleto: Delfino 5, Bogni 4, Damele 4, Ferroviaro 5, Bruzzone 17, Guida 23, Fabbri 11, Richero, Pizzorno, Bartami. Coach: Bruzzone.

Bvc Sea: Arturo 9, Genovese, Fiore 26, Navaglia, Trivieri 15, Riceputi 3, Markishiq 12. Coach: Alessandro Deda.

Sconfitta in volata per il Bvc Sanremo Sea Principato Seborga, ormai certo del quarto posto e della qualificazione ai playoff, sul parquet della capolista Cogoleto.

Dopo un inizio traumatico, 0-15, il Bvc Sea ha rapidamente rimontato per poi portarsi in vantaggio fino all’ultimo intervallo (54-47), prima di cedere nel quarto periodo, incassando un parziale negativo di 11-22.

Il commento del coach Alessandro Deda: “Quando abbiamo giocato col giusto ritmo offensivo e con attenzione in difesa si sono viste buone cose. Purtroppo i momenti negativi nella gara sono stati troppo evidenti per portare a casa il risultato sul campo della capolista. Poco male, mercoledì giochiamo a Loano e poi testa ai quarti di finale, ai quali siamo già matematicamente qualificati”.