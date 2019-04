Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Sant’Olcese (Genova) un ragazzo, che guidava l’auto su cui si trovava un coetaneo, ha perso il controllo della vettura per evitare alcuni daini che gli hanno tagliato la strada. L’auto è andata a schiantarsi contro una cabina elettrica poi si è ribaltata ed è finita sul tettuccio. I due giovani, che hanno riportato solo lievi ferite, sono usciti da soli dall’abitacolo.

