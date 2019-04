È in gravi condizioni la donna di 62 anni di Santo Stefano al Mare, che ieri a Riva Ligure, mentre era ferma sulla sua Vespa Piaggio al semaforo, sull’Aurelia, all’incrocio con strada Casai, è stata tamponata da un’auto guidata da una turista veneta. L’impatto è stato violento e la scooterista è rimasta incastrata sotto la vettura. Per i Carabinieri la donna al volante si è distratta per guardare alcuni cartelli stradali e non ha visto la Vespa ferma. La donna ha riportato fratture ad arti e costole. La turista è stata denunciata per lesioni stradali gravi, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

