A Sanremo tra i candidati consiglieri della lista civica “Avanti Insieme” che sostiene Alberto Biancheri c’è anche Ethel Moreno, avvocato che condivide lo studio con il padre Fausto. Non è una candidatura qualunque, Ethel è infatti la moglie di Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera (per una lista civica di area centrodestra), fratello gemello dell’ingegnere Enrico. Quest’ultimo, cognato di Ethel, è tra i fondatori del “Gruppo dei 100”, e candidato della coalizione di centrodestra che propone come sindaco Sergio Tommasini, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

