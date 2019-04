Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Savona un autobus noleggiato per la gita scolastica di circa 50 alunni delle elementari è stato fermato dalla polizia stradale perché l’autista è stato trovato in stato di ebbrezza. Il controllo preventivo ha evitato che i bimbi salissero sul mezzo ed è stata subito organizzata la sostituzione dell’autista. All’uomo, positivo all’etilometro, è stata ritirata la patente.

