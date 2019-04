Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Infortunio mortale sul lavoro oggi pomeriggio sul monte Gazzo, sulle alture di Sestri Ponente (Genova). Un operaio rocciatore di 40 anni è precipitato per circa 20 metri mentre montava le reti di contenimento della parete rocciosa. La corda a cui era attaccato si sarebbe spezzata e l’operaio è precipitato nel vuoto.

