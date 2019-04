Nella foto: Isa B.

E’ stata prorogata a tutto il mese di aprile la mostra della pittrice Isa B. all’Hotel Nazionale di Sanremo. La quindicina di quadri esposti hanno incontrato notevoli favori. ‘Sono molto soddisfatta – dice Isa B. – per gli apprezzamenti ricevuti e che la mostra sia piaciuta. Non credevo neppure io andasse così bene’.

Isa B., nome d’arte di Isabelle Bassilana, in realtà si è messa a dipingere solo l’anno scorso. In circostanze perlomeno curiose.

‘Dopo una vacanza in montagna a Casterino – racconta – mi è venuta voglia di dipingere… le marine’. Detto, fatto. Le sue marine hanno una particolarità: sono colorate, a volte, in modo non convenzionale. Così non sono utilizzati solo bianco, blu e azzurro ma anche rosso, arancione, verde e altri.

Italo-francese, nata a Mentone e ora stabilita a Sanremo, è finita in Riviera quando, dalla Francia, i genitori che si erano spostati a Bordighera.

La mostra è organizzata dall'associazione culturale I Colori della Gioia. 'Molto contenta – dice la presidente Gioia Lolli – per Isa. Un'anima pulita, sensibile, che ama anche gli animali'. Altre mostre sono programmate per i prossimi mesi.