La parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Sanremo ha organizzato per il 25 aprile un pellegrinaggio parrocchiale a Pavia. Il programma prevede la Santa Messa nella Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro (tomba di San Agostino) ed una visita guidata all’interno della famosa e bellissima Certosa di Pavia. Ci sarà anche il momento della condivisione del pranzo presso una tipica trattoria del pavese. Durante il ritorno si farà una piccola sosta con degustazione presso una cantina a Santa Maria della Versa nell’Oltrepo pavese. Partenza, con pullman, da Sanremo alle 6,45 e arrivo a Sanremo alle 21,30 circa. Il motivo di questa giornata di pellegrinaggio si deve ricercare nella voglia di fare comunità. Saranno presenti il parroco don Sciubba, don Alessandro e don Enzo, i due sacerdoti che collaborano nelle attività della parrocchia. Per prenotazioni occorre rivolgersi in parrocchia presso l’ufficio parrocchiale.

