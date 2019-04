Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

S Caso di tubercolosi a Savona. Ad essere colpita dalla malattia, un’adolescente di 14 anni che frequenta una scuola media inferiore. A seguito di sintomi simil-influenzali con interessamento broncopolmonare dallo scorso marzo, la minore era stata ricoverata nel Reparto di Pediatria e quindi trasferita in Malattie Infettive. La ragazza è stata sottoposta al trattamento terapeutico specifico e le sue condizioni sono in netto miglioramento.

