Si terrà dal 5 al 27 maggio la Pro Biennale di Venezia 2019, straordinario evento presentato dal Prof. Vittorio Sgarbi. Tra i protagonisti della memorabile mostra la giovane Fotografa d’arte, nata ad Imperia, Giulia Quaranta Provenzano che presenterà alle ore 13:00 le Sue Opere su tela “Dì di sole”, “Memoria del giorno”, “Tra luci e contrasti” presso Spoleto Pavilion e “Ospite” alle ore 16:00 alla Scuola Grande di San Teodoro. Parterre di grandi nomi ed invitati per codesto appuntamento, siglato Spoleto Arte: il direttore d’orchestra del Teatro ‘La Fenice’ Silvia Casarin Rizzolo, il direttore di ‘Chi’ e ‘Diva e Donna’ Silvana Giacobini, la giornalista RAI Antonietta Di Vizia, la scrittrice e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, il soprano ed attrice italiana Katia Ricciarelli, Mons. Giovanni Mapelli, l’artista e figlio di Salvador Dalì José Dalì, il direttore del Premio Modigliani Alberto D’Atanasio, il fotografo di fama internazionale Roberto Villa, il Premio Oscar Gianni Quaranta, Carlo Mottadell’Editoriale Giorgio Mondadori, l’inviato di Striscia La Notizia Patrick Ray Pugliese – con altresì il prezioso contributo del manager di personaggi noti e presidente di Spoleto Arte Salvo Nugnes.

E proprio quest’ultimo, a proposito delle immagini elaborate digitalmente dalla ventinovenne ligure, scrive <<Portando in risalto tematiche ambientali, che oggi più che mai scuotono l’opinione pubblica, Giulia Quaranta Provenzano propone come testimone in “Ospite” una cinciarella, un piccolo passerotto simbolo tuttavia di un futuro che ne mette a rischio non solo la bellezza ma anche l’esistenza. Il focus della fotografia pone al centro l’animale, sì, addentratosi però tra i rami di un arbusto, colto nel suo habitat naturale. I colori lanciano un ulteriore messaggio: la vita si sprigiona dall’esserino alato, tramontando tutt’attorno>>.

La Quaranta Provenzano <<Un grande onore per me essere invitata a partecipare alla Pro Biennale di Venezia, occasione imperdibile per chi voglia essere attore nel panorama artistico nazionale ed internazionale. Io nel quotidiano esercito la professione di consulente assicurativa ramo vita e danni, ma ciò non fa di me un’Ispettrice per profonda vocazione piuttosto per necessità… Nel mio cuore nutro da sempre la speranza, già dall’infanzia – e per questa vocazione mi spendo, da che ne ho memoria, senza riserve – di trovare una collocazione nel mondo dell’Arte, della Cultura, dello Spettacolo. In tale occasione veneziana tuttavia ho voluto cercare di coniugare, o forse solo provare a quantomeno rimarginare, ciò che per me è un’imafrattura tra la mia emozionalità, il mio sentire con piacere nell’intimo e un dovere del quale, in ultima analisi, sono l’alimentatrice con maggiore colpa …é infatti la prima persona a poter scegliere di vivere emozioni senza regole, senza aprioristici schemi e addomesticamenti sociali o invece essere succube di imposizioni epocali, quindi transitorie, ed esterne (per rendere attraverso le convenzioni prevedibile, dunque influenzabile, la massa)!>>. Giulia continua <<Per anni ho cercato di trovare una mia collocazione su quell’isola chiamata felicità, ma ora credo di comprendere come ciò non sia esperibile se non ci si responsabilizza decidendo di costruire i propri sogni e non lavorare per edificare quelli altrui. La propria gioia non può dipendere dall’approvazione dei propri cari, del prossimo che sia, a dispetto dei personali desideri… Ciò di cui ogni essere umano ha bisogno è dentro di sé: il contorno non deve appunto contornare, non è giusto andare a riempire – benché soggettivamente – quello che resta comunque uno stampo a delimitare la preziosa fluidità dell’anima o quel che è. I Geni, del resto, la storia mostra essere coloro che in vita difficilmente hanno trovato approvazione. I Geni sono colori che, a dispetto di qualsiasi parametro ed ingabbiante giudizio a pendere quale spada di Damocle, se ne sono infischiati di seguire altro eccetto l’individuale sentire a bussola. I Geni hanno certamente pianto e sudato ma, come l’acqua, nel liquido hanno trovato se stessi e la cura ad ogni dolore>>.

Infine la ventinovenne ligure ha concluso <<La finanza, sinora accosta ad aspetti negativi, può e dovrebbe divenire sostenibile ponendo attenzione su attività responsabili nei confronti del pianeta e delle persone. Questo focus sulla Natura, sul riguardo all’ambiente, al sociale e al buon governo è quello che io vorrei con la presente esposizione proporre – poiché un enorme numero di problemi hanno in essa, osservandoLa, la soluzione …si pensi ad esempio alle questioni legate ai trasporti e alla mobilità, all’inquinamento del mare e dell’aria che vedono quali modelli di sviluppo ecosostenibili progetti ispirati ad animali terrestri, del cielo ed acquatici. Come artista, così, mi auguro di aver posto attenzione sulla beltà della natura da rispettare e come assicuratrice sensibilizzare in direzione di fondi realmente etici>>.