Il 13 e 14 aprile Ineja Food sarà presente a Lagnasco per la 17a mostra mercato nazionale di frutticoltura. “Fruttinfiore”, manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale che ogni anno attira oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte, rappresenta uno dei primi appuntamenti del 2019 per CamminMangiando, il percorso gastronomico che porterà gli chef di Ineja Food presso le principali fiere del settore e negli appuntamenti più importanti, sia del del territorio che internazionali.

Per l’occasione lo staff di Ineja Food, coadiuvato dal Professor Bruno Guasco dell’Istituto Alberghiero e da Massimo Roggero, ha scelto una speciale frittura da proporre al pubblico piemontese e ai visitatori.

Anche in questa occasione Ineja Food “porterà con sé la riviera” tramite le eccellenze del territorio e la professionalità di chef qualificati, con l’obiettivo di promuovere Imperia e i suoi prodotti.

