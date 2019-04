Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Quattro nuove azioni frutto di una progettazione coordinata per lo sviluppo dell’olivicoltura ligure di qualità e di tutto il territorio che saranno presentate da: Carlo Siffredi Presidente Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure

Si terrà a Imperia giovedì 11 aprile alle 11,30 presso la CCIAA Riviere di Liguria, alla presenza dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Stefano Mai, la conferenza stampa di presentazione dei progetti PSR del 2019 dedicati all’Olio Riviera Ligure DOP, realizzati dal Consorzio di Tutela Olio DOP Riviera Ligure con il supporto della Regione Liguria e la collaborazione della Fondazione Qualivita, una realtà che opera a livello nazionale e internazionale per protezione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari di qualità. Nell’occasione sarà dedicato un focus specifico al progetto di valorizzazione rivolto al settore Horeca, un’iniziativa ideata per favorire la conoscenza del prodotto DOP tra gli chef dell’alta ristorazione italiana e la distribuzione gourmet.

