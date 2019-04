Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Nella prossima settimana si svolgeranno due gare. Sabato 13 aprile si giocherà la Golfindustria by KPMG, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 14 aprile si terrà la 18 buche per lo Zonta, gara benefica, una 18 buche stableford tre categorie.

All Inclusive Golf Challenge 2019 Domenica 7 aprile 2019 – 18 buche stableford 3 cat. 1ª Categoria 0/12 ris. 1° Lordo Lorenzo De Carli 39 1° Netto Roberto Grammatica 40 2° Netto Flavio Grassi 39 2ª Categoria 13/24 ris. 1° Netto Marilena De Mattia 36 2° Netto Maurizio Del Torto 36 3ª Categoria 25/36 1° Netto Paolo Valsecchi 34 2° Netto Valerio Urso 33 Premi Speciali 1° Signore Elena De Col 35 1° Seniores Antonio Sandrone 35

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 13 aprile si giocherà la Golfindustria by KPMG, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 14 aprile si terrà la 18 buche per lo Zonta, gara benefica, una 18 buche stableford tre categorie