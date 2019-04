Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il sindaco ha disposto la chiusura anticipata per detti locali

-la raccolta firme presentata in data 26/03/2019, dai cittadini residenti nelle vie limitrofe ai

richiede la chiusura anticipata alle ore 24.00 e l’apertura non prima delle ore 06.00;

“Istanbul Kebap”, del bar “Night and Day” e del Ristorante/pub “U Cavetu”…;

dei Carabinieri, dette criticità si rilevano, in maniera particolare, all’interno e nei pressi dell’

bevande alcoliche. Alla luce di un’analisi recentemente effettuata, in proposito, dall’Arma

recita: “n considerazione del perdurare di criticità in alcune aree di Bordighera, con specifico

Con Un ordinanza del Sindaco Vittorio Ingenito dello scorso 5 Aprile si impone l’orario di chiusura anticipato a tre locali della movida della città delle palme. Il Cavetu il Night&Day e Istanbul Kebab i tre esercizi dovranno chiudere all’ 1.00 di notte e non riaprire fino alle 7.00 del mattino.