Una donna di 54 anni, originaria dell’Ecuador, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Galliera per una meningite da meningococco. La diagnosi è confermata dagli esami di laboratorio e la paziente è stata sottoposta ad adeguata terapia. La Asl3 ha avviato la profilassi antibiotica ai familiari e contatti stretti della donna.

