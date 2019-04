Sono 2873 gli annunci sui portali Airbnb e Homeway relativi a soggiorni extralberghieri nel ponte pasquale in tutte le città costiere della provincia di Imperia. Quasi un terzo degli annunci (946) è legato a Sanremo. Nella città dei fiori il prezzo medio è di 87 euro a notte. La rivelazione in provincia di Imperia per gli affitti d’oro ai turisti è Cipressa: 79 annunci con un valore medio di 113 euro a notte e una redditività di 928 euro al mese, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

