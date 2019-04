Mercoledì delibereremo su un nuovo investimento di 6 milioni di euro per Bordighera: sicurezza, turismo e pulizia sono solo tre degli ambiti su cui andremo ad investire!

Introdurremmo nuove telecamere, bagni pubblici autopulenti, impianti sportivi migliori e tanto altro. Ogni euro speso per la nostra Bordighera, è un euro speso per il nostro futuro!

Vittorio Ingenito, sindaco di Bordighera