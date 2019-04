Lo screzio in discoteca è finito con insulti ed un fendente sferrato con un coltellino a serramanico con una lama di 2 centimetri di lunghezza. Fuori dalla discoteca Tatanka, sul lungomare di Arma di Taggia la lite è scoppiata un 18enne di Imperia e un minorenne residente in Valle Argentina. Il maggiorenne è stato denunciato per lesioni aggravate. Il minorenne, che ha ricevuto alcuni punti di sutura all’ospedale di Sanremo, guarirà in 10 giorni, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

