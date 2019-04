A Ventimiglia la Polizia ha arrestato Vincenzo Raco, 28 anni, trovato in possesso di 84 grammi di hashish ed una piccola quantità di cocaina. Processato per direttissima, ha patteggiato la pena a 4 mesi, pena sospesa, 1000 euro di multa. Gli agenti hanno individuato la droga ben nascosta nella spazzatura. Nella casa dell’uomo nel centro storico i poliziotti hanno trovato anche un coltello a serramanico, una bilancia di precisione e un telefono smartphone, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati