Un accordo per la promozione della sicurezza integrata è stato firmato in Prefettura al termine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza dal ministro dell’Interno Matteo Salvini (nella foto assieme al deputato Flavio Di Muro), il presidente della Regione Giovanni Toti e il prefetto Fiamma Spena. La Regione Liguria ha investito un milione di euro in progetti comuni di interconnessione delle sale operative delle forze dell’ordine e delle polizie locali, in nuovi impianti di videosorveglianza nei Comuni e in progetti di formazione integrata degli agenti.

I principali destinatari delle risorse saranno il Comune di Genova con 400 mila euro e i Comuni sopra i 15 mila abitanti (fino a un massimo di 60 mila euro ciascuno per complessivi 600 mila euro). Imperia, Sanremo e Ventimiglia riceveranno un totale di 180 mila euro. I progetti di sicurezza integrata dovranno riguardare litorali, parchi, aree pedonali o spiagge oltre che alla videosorveglianza.

