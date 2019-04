Nel cantiere nautico di Marina degli Aregai il 27 maggio 2013, il sottocapo della Guardia Costiera Debora S., 27 anni, cadde da una motovedetta in riparazione, riportando un trauma cranico, un trauma spinale e lesione alle gambe. Dopo diversi interventi, ancora oggi, per camminare, usa le stampelle. Il responsabile dei cantieri Piergiulio Pivas è stato condannato ad un mese, con sospensione condizionale ed è stato stabilito anche un risarcimento di 250 mila euro, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

