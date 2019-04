I bambini della scuola di infanzia di Chiusavecchia in visita alla caserma dei Vigili del Fuoco. La scuola d’infanzia di Chiusavecchia, gestita dalla Coop. Jobel, ha attivato per l’anno scolastico 2018/2019 il progetto dal titolo “Gli elementi della natura: Terra, Acqua, Aria e Fuoco”; e proprio all’interno di tale progetto, nella giornata di ieri venerdì 5 aprile, gli alunni della scuola hanno conosciuto e fatto esperienza dell’elemento fuoco, andando in visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Imperia. Le maestre ringraziano i bimbi e i vigili per la partecipazione e l’entusiasmo.