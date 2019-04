Un grosso saluto da Confesercenti Imperia alla delegazione del Ponente Ligure che sarà presente a Verona al Vinitaly.

Molti gli operatori della nostra Provincia che porteranno un cesto di prodotti tipici De Chi’, cin i sapori di in territorio unico che unisce le Alpi al Mediterraneo con semplicità e fatica, creando prodotti di alta qualità.

Un ringraziamento a tutte aziende vinicole e allo Chef Emanuele Donalisio, ambasciatore della tavola di Ponente, presente per il secondo anno.

Confesercenti si unisce a tutti loro con il cuore di tutti gli imprenditori che malgrado tutto, resistono in questo luogo di frontiera.

Buon Vinitaly a tutti

Confesercenti Imperia