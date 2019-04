Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il candidato Sindaco Giovanni Ballestra ringrazia tutti gli intervenuti per l’ottimo clima e l’interesse dimostrato dal comitato rispetto ai temi trattati.

Altra necessità rappresentata, l’assoluta mancanza di luoghi aggregativi per anziani e giovani, oltre che una attenzione alle feste patronali.

L’incontro promosso con il comitato Magliocca Gallardi presieduto dall’avvocato Davide Condrò è servito a far conoscere le varie necessità del territorio , iniziando dalla necessità di un piano di interventi di manutenzioni stradali con asfalti e pubblica illuminazione, la necessita della canalizzazione delle acque piovane.