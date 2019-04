Si ferma nella palestra dell’istituto Liceti di Rapallo l’avventura dei ragazzi di mister Arrigo verso la conquista della serie B, davanti a circa 150 spettatori che hanno trasformato la palestra in una piccola “Bombonera” non è bastato il buon inizio per portare a casa la vittoria.

Dopo il vantaggio nerazzurro, siglato dal capitano Enrico Costa, il Santa Maria riusciva a ribaltare la situazione e chiudere il primo tempo 4 a 1.

Nella ripresa Marino riportava sotto l’Imperia ma l’organizzazione avversaria ed un po’ di sfortuna impedivano di concretizzare la rimonta e nei minuti finali il Santa Maria segnava altri due goal portando il risultato finale sul 6 a 2.

Entrambe le squadre sono uscite tra gli applausi e le strette di mano dopo una partita dura ma sempre corretta.

Il Santa Maria raggiunge così Ospedaletti, Lavagna e Città Giardino, che ieri sera ha battuto il Taggia, alle final four che si svolgeranno proprio ad Imperia sabato 13 e domenica 14 Aprile.

“Purtroppo ci siamo presentati a questa partita con assenze importanti – dichiara Davide Bianco – quelle per infortunio di Stabile e Verda e quella per squalifica di Dessimoni che non ci hanno certo aiutato. Nonostante la sconfitta il bilancio della stagione non può che considerarsi positivo, con il terzo posto conquistato in campionato e il raggiungimento della finale di coppa”.