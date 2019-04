Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Ancora chiusa a tempo indeterminato la galleria del colle di Tenda. La riapertura potrebbe slittare a mercoledì 10, con gravi disagi nel fine settimana per i collegamenti tra il Ponente ligure ed il Basso Piemonte. Un blackout ha interessato il tratto francese della Val Roya dato che un’abbondante nevicata ha danneggiato tre tralicci e fatto saltare la linea elettrica che alimenta gli impianti di sicurezza nel tunnel, dalle telecamere ai sistemi di ventilazione e antincendio, come scrive “La Stampa”.

