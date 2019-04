Un uomo trentenne è indagato dalla Polizia per atti sessuali con minore avendo consumato un rapporto consenziente con una ragazzina appena 13enne. Secondo quanto scritto da “La Stampa” i due abitano nel comprensorio di Ventimiglia e appartengono ad una società sportiva locale. La vicenda che si è sviluppata con il tempo avrebbe portato i due a consumare un rapporto durante una trasferta. La cosa sarebbe stata notata da un dirigente che, però non ha sporto denuncia, e risulta indagato. Dopo qualche tempo la ragazza ha però confessato alla madre il rapporto con il trentenne: da qui la denuncia della donna. Quando i poliziotti si sono presentati a casa, l’uomo ha dichiarato di essersi innamorato della ragazzina che da parte sua ha ammesso di essere stata consenziente. La denuncia scatta lo stesso per via dell’età ( 13 anni) della ragazza non per violenza sessuale ma per atti sessuali con minore.

