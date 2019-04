In attesa dei nuovi interventi di asfaltatura in via Cavour e in corso Limone Piemonte che saranno effettuati la settimana prossima – e quelli a Serro che avverranno in una decina di giorni – sono in corso quelli in corso Toscanini, via Verdi e via Biancheri che si ultimeranno nei primi giorni della settimana prossima (perciò l’ordinanza di chiusura di galleria Poggio sarà posticipata alla fine dei lavori).

Gli interventi di asfaltatura hanno messo in sicurezza e riqualificato Nervia, via Sottoconvento, via Girolamo Rossi, via Cavour, Largo Torino, via Gallardi, Varase e Bevera.