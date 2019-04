Domani, sabato 6 aprile, si terrà l’ultimo grande appuntamento della Stagione Teatrale a Ventimiglia, Al teatro comunale alle ore 21 potreste assistere a uno spettacolo differente da ciò a cui siamo abituati. Corrado Augias, con “L’eterno incanto di Venere” affronta il tema della Donna e della bellezza, intersecandole in una meravigliosa armonia tra arte e musica. Un bel modo per concludere un grande percorso insieme. Ci sono ancora pochissimi biglietti disponibili, per info 0184 6183234; sarà possibile acquistarli anche a teatro domani sera dalle ore 20.

Correlati