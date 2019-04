Stamani a Vallecrosia si è tenuto un Consiglio Comunale straordinario per conferire la cittadinanza onoraria postuma di Vallecrosia al canonico Don Umberto Collecchia, Parroco di San Rocco di Vallecrosia per 27 anni.

“Don Umberto Collecchia, in tutti gli anni che ha operato nella Parrocchia di Vallecrosia è sempre stato stimato dai cittadini, sia credenti, sia da non credenti, si è sempre prodigato per i più poveri e sofferenti, ha garantito per anni assistenza morale e materiale ai membri della nostra comunità – afferma il Sindaco Armando Biasi – per queste motivazioni abbiamo deciso di conferire la cittadinanza onoraria ad un uomo che si è prodigato tanto per i vallecrosini”