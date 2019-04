A Sanremo ora si può chiedere un certificato di nascita, residenza o matrimonio anche da casa o da dovunque ci si trovi tramite computer, cellulare o tablet. Grazie ai “Servizi online” del sito del Comune di Sanremo. E’ stata attivata la “certificazione on line” per residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato di famiglia, stato di matrimonio, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. I residenti possono ottenere gratis i documenti, senza doversi recare in Comune. Nel 2018 gli uffici comunali hanno prodotto 1.886 stati di famiglia, 2.366 di morte e 323 di nascita, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

