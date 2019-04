In questo primo week end di Aprile il Partito Democratico riapre il tesseramento per strada con una grande mobilitazione nazionale, nell’occasione il PD Sanremo inaugura il proprio Point elettorale il 6 aprile alle ore 12 in Piazza Eroi Sanremesi civico 70, con un aperitivo di avvio della campagna elettorale per le elezioni comunali di fine maggio.

La cittadinanza è cordialmente invitata.



Per amore dell’Italia scendiamo nelle strade e nelle piazze del nostro Paese.

Per amore dell’Italia denunciamo le azioni di questo governo.

Per amore dell’Italia vogliamo che l’Europa cambi per essere più vicina alle persone.

Per fare questo, abbiamo bisogno di te! Partecipa anche tu!

Solo ridando una speranza di cambiamento all’Italia sarà possibile offrire una alternativa a questo governo.

Pd Sanremo