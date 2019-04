Il Consiglio comunale di San Bartolomeo al Mare è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione per le ore 9 di martedì 9 aprile. Otto i punti all’ordine del giorno: si parlerà di modifiche al Regolamento comunale del verde, del Mercato degli agricoltori, del nuovo Regolamento del servizio di asilo nido comunale, dell’adeguamento del progetto di Puc, del programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile, della convenzione per il servizio di scuolabus, della convenzione per la gestione del servizio di refezione scolastica.

