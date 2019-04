Parte il girone di ritorno della Rari Nantes Imperia femminile che, domenica 7 aprile alle 16,30, ospiterà lo Sporting Lodi. La Cascione ospiterà il testa-coda della sesta giornata poi le giallorosse torneranno tra le mura amiche soltanto il 5 maggio.

All’andata, le ragazze di Stieber si sbarazzarono delle lombarde con un netto 1-16 ma la allenatrice chiede la massima attenzione a tutta la squadra.

Per la sfida saranno assenti il vice-capitan Sofien Mirabella e Margherita Amoretti che sono k.o. per febbre. Al loro posto, torna tra le convocate Elodie Ruma e viene confermata Alessia Iazzetta.

Ecco le 13 giallorosse scelte per la sfida contro Sporting Lodi:

capitan Sarah SOWE (Portiere), Sara DI MATTIA (Portiere), Elisabetta SATTIN, Anna AMORETTI, Lise ACCORDINO, Elisa MARTINI, Giorgia FERRARIS, Francesca PLATANIA, Elodie RUMA, Gaia CERRINA, Bianca ROSTA, Giorgia CAPPELLO, Alessia IAZZETTA.

La Rari Nantes Imperia maschile torna alla Felice Cascione ed ospiterà Vigevano Nuoto. L’appuntamento è fissato per sabato 6 aprile, alle ore 18.30. Arbitrerà il signor Tornese.

All’andata, i lombardi si imposero per 6-3 guidati dall’esperto coach DeCrescenzo. Ad Imperia, torna da ex Giovanni Merano e dunque si rinnoverà il derby in famiglia con il nostro Federico. La sfida è un crocevia per entrambe le squadre, con vista sui play-out, dato che la Rari ha accumulato 12 punti in classifica ed è seguita proprio dal Vigevano con 9 all’ottavo posto.

La squadra di Mister Fratoni, in settimana, ha avuto qualche problema ad allenarsi con continuità a causa di alcune assenze. L’allenatore scioglierà i suoi dubbi soltanto all’ultimo ma pare certa la riconferma di Gandini, dopo la buona prova contro Arenzano. Somà e Durante dovrebbero rientrare tra i convocati.