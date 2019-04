Due le formazioni in campo nel prossimo week-end per lo storico sodalizio di pallamano bordigotto, l’under 13 maschile che sabato pomeriggio giocherà a Mentone contro i pari età francesi nel campionato dipartimentale di categoria e l’under 15 maschile che, nell’ambito del 6° concentramento del campionato regionale ligure, disputerà tre gare a La Spezia per difendere il terzo posto in classifica e dimostrare sul campo i miglioramenti che nel corso dell’anno la squadra sta compiendo.

Questo il programma il dettaglio delle gare delle formazioni dell’ABC Bordighera:

Sabato 6 aprile 2019 alle ore 15,30 alla Palestra Borrigo, a Mentone

gara valida per il campionato dipartimentale prehonneur under 13 maschile – 5 giornata

AC Menton – ABC Bordighera

Domenica 7 aprile palestra 2 Giugno di La Spezia

6° Concentramento del campionato regionale ligure under 15 maschile:

ore 10:00 ABC Bordighera – Pall. Ventimiglia

ore 12:00 SDG Spezia – ABC Bordighera

ore 16:00 ABC Bordighera – S. Camillo Imperia

La società ricorda che al martedì e giovedì dalle ore 17,15 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux sono iniziati i corsi del 3° Modulo del Gruppo Sportivo, l’attività extra-scolastica di pallamano pensata per i più giovani.

Sempre negli stessi giorni ed a seguire nell’orario, proseguono gli allenamenti di tutte le altre categorie (under 13-15-17 seniores, femminile) .

Maggiori informazioni potranno essere richieste inoltrando una mail a info@abcbordighera.it , direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux durante gli allenamenti (al martedì o giovedì dalle ore 17,00 alle 19,00 ), al mercoledì al Palazzetto E Bianchesi di via Diaz (dalle 19,00 alle 21,00) oppure sul sito societario: www.abcbordighera.it.