Stamani chilometri di coda in entrambe le direzioni si sono creato dopo un incidente sulla autostrada A10 nei pressi del casello di Spotorno (Savona), in un tratto a corsia unica dove è posizionato un cantiere. Un’auto è andata a sbattere contro le barriere di protezione nel punto di cambio di carreggiata. Si sono formati 5 km di coda in direzione Savona e 8 km tra Savona e Spotorno.

