Il sostituto procuratore Daniela Pischetola ha chiesto la convalida del fermo per la mamma e la nonna di Zion, bimbo di un mese morto dopo una circoncisione fatta in casa, e per l’uomo che ha praticato l’intervento ricevendo 50 euro. C’è pericolo di fuga e di inquinamento delle prove. Il pm ha sottolineato anche che se le due donne avessero chiamato i soccorsi tempestivamente, il piccolo si sarebbe potuto salvare. Invece prima hanno contattato il “santone” che le ha rassicurate ed hanno chiamato il 118 solo alle 3 del mattino quando per il piccolo non c’era più niente da fare.

