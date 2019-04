Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 6 aprile a Villa Boselli ad Arma di Taggia, si terrà l’incontro “Mare-Monti 2.0”, a favore dello sviluppo economico e turistico del territorio. Dalle 9 alle 13 l’evento presenterà una serie di interventi su diverse iniziative, quali i percorsi in mountain-bike e i trekking fra gli oliveti. L’incontro è patrocinato dal Comune di Taggia, da Confesercenti, dall’Ente Parco delle Alpi Liguri, da Asshotel Arma di Taggia e da FIBA. A fare il punto sulle eccellenze della Valle Argentina, oltre agli esperti, sarà presente anche l’Assessore Regionale alla Promozione Turistica Gianni Berrino.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Dalle 9 alle 13 l’evento presenterà una serie di interventi su diverse iniziative, quali i percorsi in mountain-bike e i trekking fra gli oliveti