Stamani all’ingresso del tribunale di Imperia un 38enne di Sanremo ha minacciato di darsi fuoco per protestare contro la legge sullo stalking. L’uomo nello zaino aveva una tanica di benzina. La vigilanza interna lo ha subito bloccato. In seguito i Carabinieri, la Croce d’Oro ed il 118 hanno riportato alla calma l’uomo e lo hanno trasferito all’ospedale di Imperia per una visita psichiatrica.

