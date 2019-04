Nelle ultime ore un’abbondante nevicata in valle Roya, ha fatto saltare parte delle linee elettriche tra Breil sur Roya ed il colle di Tenda. Sul versante francese non funzionano cellulari e segnali radio e alla luce di ciò stamani stamani il tunnel del Colle di Tenda è stato chiuso dall’Anas. In assenza delle condizioni minime di sicurezza, è stato imposto il blocco della circolazione nel tunnel.

