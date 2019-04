Venerdì 5 aprile alle 17.30 alla Libreria AmicoLibro di Bordighera si terrà la presentazione del libro “Oltrepassare. Storie di passaggi tra Ponente Ligure e Provenza” con l’autore Arturo Viale, e con la conduzione a cura di Corrado Ramella. L’ingresso sarà libero.

La nuova fatica letteraria di Arturo Viale racconta le storie di chi è passato dal Ponente ligure per raggiungere la Provenza, lasciando tracce nelle voci, dicerie, tradizioni e credenze, che l’autore ha raccolto e selezionato.

Un lavoro paziente e meticoloso, che ha portato alla luce non solo personaggi famosi come santi, poeti, scrittori, pittori, cantanti, banditi, eroi, papi e ministri, ma anche tanti personaggi semplici e sconosciuti, emigranti, naviganti, anarchici e rivoluzionari. A questo impianto ha aggiunto alcune storie di famiglia, dando così vita ad un puzzle di quarantaquattro racconti avvincenti, un mix di storie note e sconosciute, con un’appendice simpatica relativa al trombettiere di Custer, che sarebbe bello fosse nato ad Apricale, ma forse non è così.





Correlati