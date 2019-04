Nuovo importante momento formativo, alla Confartigianato di Sanremo, per la categoria degli elettricisti. Ieri si è infatti svolta la terza serata della stagione, organizzata in collaborazione con Schneider Electric e Demo spa. Durante l’incontro, dal titolo “iC40 – La tua attività sempre connessa !”, sono stati affrontati i temi: CEI 64-8, parte 8-1 (Efficienza energetica degli impianti elettrici) e iC40 e Smartphone App FESB (novità gamma, monitoraggio carichi, gestione allarmi, prova pratica configurazione impianto).

Per le piccole attività, l’energia elettrica ha un ruolo fondamentale per il lavoro quotidiano. Eventuali interruzioni o sovraconsumi possono trasformarsi in perdite economiche. L’esigenza sempre più sentita del monitoraggio dei carichi critici e del consumo energetico, si scontra spesso con la difficoltà pratica di mantenere i propri clienti connessi al loro impianto sempre e ovunque in modo facile ed intuitivo. Lo sviluppo tecnologico condotto da Schneider Electric ha permesso di mettere a disposizione strumenti atti al controllo e al monitoraggio della attività commerciali dei clienti di semplice istallazione e comprensione.

Dopo un inquadramento normativo, relativo alla CEI 64-8 parte 1 «Efficienza energetica degli impianti elettrici» in cui ci si sofferma sull’importanza del monitoraggio elettrico, viene presentata la nuova gamma di interruttori modulari iC40.Con l’occasione di questo lancio è stato presentato un nuovo gataway: il PowerTag Link C! All’interno di un quadro con la presenza di sensori di monitoraggio wireless PowerTag e il nuovo gateway è possibile per il cliente finale visualizzare lo stato del proprio impianto con lo smartphone tramite l’App Facility Expert Small Business, una soluzione semplice ed innovativa che risponde alle necessità dei clienti.

La serata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici locali.