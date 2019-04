Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Gli studenti del “Colombo” che stanno partecipando a un progetto europeo sull’alimentazione dal titolo “cosa metto nel piatto” si recheranno presso l’Istituto comprensivo Sanremo Centro Levante di Sanremo per svolgere una lezione interattiva con i giovani allievi della scuola primaria. Gli studenti, accompagnati dalla tutor, professoressa Russo, e dall’esperta, professoressa Montemarani, presenteranno ai bambini alcune interessanti attività preparate nel corso delle lezioni svolte nei mesi precedenti. Il progetto, fortemente voluto dalla Dirigente, dottoressa Anna Rita Zappulla, ha coinvolto una ventina di alunni dei due corsi di Liceo delle scienze applicate e AFM/SIA. Oltre alle lezioni teoriche dell’esperta, i ragazzi hanno effettuato numerose uscite volte ad approfondire la cultura della dieta mediterranea. Si sono visitati il museo dell’olio ad Imperia, un raviolificio a Ceriale, e un’azienda floricola a Sanremo. Tali attività, riconosciute come ore di alternanza scuola/lavoro, hanno contribuito a sviluppare importanti competenze disciplinari e trasversali, sensibilizzando i ragazzi a una dieta alimentare sana ed equilibrata. Così la prof.ssa Russo, tutor del progetto: “Si tratta di un’esperienza davvero interessante. I nostri studenti adeguatamente formati cercheranno ora di condividere le conoscenze acquisite con gli alunni più piccoli. Una ricaduta pratica del progetto a favore del nostro territorio.”

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)