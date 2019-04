Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso della notte un neonato è morto a seguito di una circoncisione fatta in una casa a Genova Quezzi. Il piccolo aveva poche settimane di vita, la madre 25 anni. Il papà è lontano dall’Italia. Per gli investigatori a praticare la circoncisione potrebbe essere stata una terza persona chiamata da mamma e nonna, nigeriane. Le indagini potrebbe ipotizzare l’omicidio preterintenzionale.

