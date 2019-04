Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sarà senz’altro una giornata all’insegna del gioco, del divertimento e della socializzazione. Tutti i partecipanti verranno premiati. L’appuntamento è per le ore 9.30 a Rocchetta Nervina. In caso di pioggia la manifestazione verrebbe rinviata al sabato successivo.

L’iniziativa voluta dal Comune e dalla Pro Loco è stata recepita dal Comitato Provinciale P.G.S e dalle Scuole Basket Riviera Fiori che in occasione dell inaugurazione del nuovo campetto polisportivo organizzeranno diverse gare di atletica e mini basket .

