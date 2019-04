Si svolgerà domani, giovedì 4 aprile, il primo incontro del progetto “Ben Essere: Nutrizione e Sport”, organizzato dal Comune di Imperia. Giovanni Brancato, nutrizionista, atleta e scrittore, incontrerà alle ore 16 le persone della Terza Età presso l’Auditorium del Museo Navale.

“Un primo incontro che servirà a illustrare come una corretta alimentazione e la pratica sportiva possano migliorare di molto la qualità della vita anche delle persone più avanti con gli anni”, sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Imperia offre condizioni climatiche uniche in Italia e prodotti alimentari di qualità legati alla dieta mediterranea. Si tratta di due elementi che aiutano a mettere in pratica i consigli che verranno illustrati nel corso dell’incontro. L’invito è dunque quello di non perdere questo appuntamento con un relatore di assoluto livello per storia e competenze”.

Correlati